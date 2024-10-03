Переизбран глава Кабардино-Балкарии

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии избрали главой республики Казбека Кокова. Для политика это уже не первый срок на этом посту.

Во время избрания Казбек Коков представил народным избранникам свою стратегию развития республики до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., которая получила одобрение руководителей парламентских фракций.

Парламент после рассмотрения депутатами представленных президентом России кандидатов избрал Кокова на пять лет. Решение вступает в силу со дня его принятия, то есть с сегодняшнего, 3 октября, сообщает администрация республики.