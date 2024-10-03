03 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Приложение для отслеживания БПЛА "Радар.НФ" удалили из GooglePlay

Приложение для отслеживания беспилотных летательных аппаратов "Радар.НФ" удалили из GooglePlay, сообщает ТАСС. При поиске приложения в магазине отображается уведомление, что оно недоступно. Его удалила корпорация Google, сообщили в Народном фронте, который и разработал приложение.

Как написано на сайте общественного движения, "Радар.НФ" - мобильное приложение, позволяющее сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательной группы. Все сообщения незамедлительно попадают для обработки ответственным сотрудникам госвласти.

Как рассказал руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев, сейчас приложение доступно только в Ru Store и App Gallery, также доступен чат-бот в Telegram.

Движение планирует разработать веб-версию и выложить ее на своем официальном портале.

"Несмотря на санкции и несправедливые удаления, мы продолжим работу, ведь наше приложение спасает жизни - помогает компетентным органам устранить вражеские беспилотники, предотвратить атаки на жилые дома, критическую инфраструктуру", - сказал Камышев.

Как отметили в "Народном фронте", с августа 2023 года "Радар.НФ" скачали более 600 тысяч пользователей. От них получены 10 тысяч сигналов от граждан, благодаря чему ликвидировали десятки беспилотников. После недавнего обновления появился раздел о видах дронов и том, как их различать.

Теги: радар, народный фронт, БПЛА, беспилотник, радар, приложение, GooglePlay


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