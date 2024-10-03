Обвиняемый в нападении на Чибиса не признает вину в покушении на убийство губернатора

Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов раскаивается в поступке, однако не считает, что это было покушение на убийство.

"Мой подзащитный не признает свою вину в покушении на убийство губернатора, в чем его обвиняют, а настаивает на том, что хотел причинить легкий вред здоровью, но получился тяжелый вред, в нанесении которого Быданов искренне раскаивается", - сказал ТАСС адвокат Быданова Александр Москаленко по итогам прения сторон в суде.

Вечером 4 апреля Александр Быданов напал на губернатора с ножом. Это случилось после встречи главы региона с жителями Апатитов у выхода из местного дома культуры.

Нападавший был задержан. Мужчина является уроженцем города Апатиты. Свой поступок он объяснил "внутренним голосом". Злоумышленник не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как напасть на Чибиса. В СКР же сообщили, что нападавший испытывал к губернатору неприязнь, при этом лично знаком с ним не был.

12 апреля Чибис сообщил о том, что его выписали из больницыя.