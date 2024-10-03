03 Октября 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Продукции заводов "Атомстройкомплекса" присвоен Знак качества НОСТРОЙ

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков и вице-президент НОСТРОЙ Аркадий Чернецкий накануне, 2 октября, посетили выставку 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге и обсудили подходы к обеспечению качества строительной продукции на примере маркировки Знаком качества НОСТРОЙ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", они оценили представленные в экспозиции строительные материалы местного производства – газоблоки, утеплитель, арматурные каркасы, цемент и бетон. Их выпускает на своих заводах крупный строительный холдинг "Атомстройкомплекс". Принято решение о включении шести заводов холдинга в Реестр добросовестных поставщиков и производителей (НРДП) НОСТРОЙ, а их продукция отмечена Знаком качества – он был торжественно вручен генеральному директору ГК "Атомстройкомплекс" Валерию Ананьеву на стенде компании.

Вручение Знака качества НОСТРОЙ(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Уральский холдинг является крупнейшим предприятием полного цикла в Свердловской области. В его состав входит свой проектный институт, заводы по выпуску стройматериалов, а также строительные тресты.

"Мы занимаем лидирующие позиции по вводу жилья и объектов социальной инфраструктуры, и заинтересованы в использовании исключительно качественных стройматериалов как собственного производства, так и других поставщиков. Национальный реестр добросовестных производителей и поставщиков строительных материалов зарекомендовал себя как эффективную и признанную систему аудита. Продукция, отмеченная Знаком качества НОСТРОЙ, теперь будет приоритетной для нас", - отметил Валерий Ананьев.

Продукция завода "Атомстройкомплекса"(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Антон Глушков напомнил, что в августе 2024 года делегация НОСТРОЙ посетила предприятия ГК "Атомстройкомплекс". Он рассказал, что продукция заводов успешно прошла испытания в аккредитованных НОСТРОЙ лабораториях, а также проверку на соответствие стандартам качества нацобъединения.

По итогам проверки принято решение присвоить Знак качества НОСТРОЙ продукции заводов ООО "Производственно-строительное объединение "ТЕПЛИТ", ООО "Каменск-Уральский завод строительных материалов", ООО "ИЗВЕСТЬ СЫСЕРТИ", ООО Завод "БЕРИТ", ООО "БЕТОН-ЭКСПРЕСС" и ООО "Богдановичский завод минерало-ватных плит".

Продукция завода "Атомстройкомплекса"(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В этом году в выставке 100+ TechnoBuild принимают участие порядка 600 компаний из 38 регионов, 76 городов России и 5 стран (Иран, ОАЭ, Турция, представительства из Китая, Италии). Самым масштабным разделом выставки стали стенды производителей и поставщиков строительных материалов и оборудования в павильоне № 1 МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Многие из представленных компаний уже вошли в Национальный реестр добросовестных поставщиков и производителей (НРДП) НОСТРОЙ.

Справка

Реестр добросовестных производителей/поставщиков строительной продукции – результат трансформации Каталога импортозамещающих строительных материалов и оборудования в картографическую проекцию промышленности строительных материалов на территории РФ. Проект направлен на борьбу с фальсификатом строительных материалов и внедрение добровольной маркировки строительной продукции, по которой потребитель сможет получить исчерпывающую информацию о товаре, его характеристиках и убедиться в оригинальности материала.

В рамках утвержденных требований к участникам НРДП будет присваиваться "Знак качества НОСТРОЙ" и QR-код как гарантия подтверждения качества продукции и добросовестности производителя и поставщика этого ресурса. К примеру, при наведении камеры смартфона на QR-код пользователи перейдут на персональную страницу ГК "Атомстройкомплекс" в Реестре добросовестных производителей и поставщиков, который находится на сайте НОСТРОЙ.

Следует отметить, что включение продукции в сервис не только гарантирует потребителям ее качество, но и предоставляет производителям преимущества при участии в тендерных процедурах.

Теги: Атомстройкомплекс, НОСТРОЙ, Знак качества


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