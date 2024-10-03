В Татарстане будут штрафовать за незарегистрированных собак

В Татарстане вводят обязательную регистрацию собак и ответственность за нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных, включая отсутствие такой регистрации.

Добровольная регистрация станет обязательной 1 января 2025 г. Административная ответственность хозяев предусмотрена с 1 июля того же года.

Штрафовать будут за "самостоятельный выход собаки за пределы законной территории владельца", содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов и на их придомовых территориях или отсутствие обязательной регистрации собаки.

Штрафы составят от 2 до 4 тыс. руб.

Составлять протоколы и рассматривать дела будет Главное управление ветеринарии кабинета министров Татарстана, сообщает минюст республики.