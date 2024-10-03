Президент НОСТРОЙ об иностранной рабочей силе: ориентируемся на Индию, Пакистан, Северную Корею

На сегодняшний день отрасль строительства не сможет обойтись без иностранной рабочей силы. Об этом заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Как рассказал он на сегодняшней встрече со СМИ в Екатеринбурге, сейчас идет поиск новых рынков, откуда можно привлекать таких рабочих.

"Но есть один технический момент. У нас в трудовой миграции достаточно жесткое законодательство, требующее для иностранцев знания русского языка. Мы ориентируемся на другие рынки - Индия, Пакистан, Северная Корея. Акцент делаем на индусов, потому что это самый основной трудовой рынок в мире, и в стройке в том числе", - отметил Глушков.

По его словам, если проанализировать мировую стройку, 300 млн жителей Индии работает за границей, и нет ни одной развивающейся страны, которая бы не использовала труд этих специалистов.

"Наше законодательство на сегодняшний момент устанавливает очень жесткие требования. В первую очередь, знание русского языка, срок рабочих виз - это весьма сложно. Поэтому эти рынки нужно формировать, находить какие-то здравые компромиссы. По поводу Северной Кореи они уже сейчас стратегически есть, ребята уже у нас работают без нарушения международного законодательства. Я думаю, что мы пойдем по этому пути. Нам нужно привлекать соответствующее нашей экономике трудовое активное население. Вопрос знания языка - это вопрос времени, который нужно как-то решать. Поэтому новые иностранные рынки точно появятся", - заключил президент НОСТРОЙ.