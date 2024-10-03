"Назначение Жоги – социальный контракт с глубинным народом, то есть новый Холманских"

03 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: kremlin.ru / пресс-служба Кремля

"Назначение Жоги – социальный контракт с глубинным народом, то есть новый Холманских"

Политолог Павел Салин полагает, что назначение уральским полпредом экс-спикера Народного совета ДНР Артема Жоги – новый социальный контракт власти с глубинным народом. В разговоре с Накануне.RU Салин отметил, что, скорее всего, никаких серьезных изменений не будет – как Якушев, так и Жога – технические фигуры, ведь эпоха полпредов, обладающих субъектностью, закончилась вместе с 2000-ыми.
Читайте также:

"Последние лет 15 полпреды – сугубо технические фигуры. Есть исключения: Трутнев на Дальнем Востоке, некоторые полпреды на Северном Кавказе. Типичный российский полпред последних 15 лет – техническая фигура, бюрократ – технократ. Единственное отличие друг от друга – имидж, картинка, формируемая вокруг полпреда. У Якушева была одна картинка – гражданский бюрократ, Жога должен представлять собой другую картинку – интеграцию участников боевых действий на Украине в мирную жизнь без претензий к системе", – говорит Салин.

Полпредство не станет центром принятия даже второстепенных решений, считает политолог. Комментируя сравнение Жоги с двумя предшественниками на посту полпреда, Игорем Холманских (2012-18 гг.) и Владимиром Якушевым (2020-24 гг.), Павел Салин отметил, что здесь важен критерий сравнения. Если брать содержательный критерий, то есть влияние на ситуацию, Жога будет ближе и к Холманских, и к Якушеву, потому что последний был технократ. И у него, и у его аппарата не было субъектности, он был, скорее, наблюдателем.

Артем Жога(2024)|Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Поэтому Якушева и сделали секретарем генсовета "Единой России", выдавив оттуда субъектного Турчака и убрав его на дальнюю географическую периферию. Это сделано для того, чтобы убрать фактор субъектности из аппарата "ЕР". Турчак доставлял кураторам большую головную боль – он обладал полномочиями неформальными и амбициями превратить аппарат "ЕР" в центр принятия решений", - сказал Салин.

С содержательной точки зрения полпредство при Жоге будет таким же, как при Холманских и Якушеве. За редким исключением.

"Холманских был неопытным, и в какие-то моменты пытался быть субъектным – брать на себя больше, чем положено. Но его с помощью различных инструментов окоротили", – сказал Павел Салин.

С точки зрения формы, пиара, внешней оболочки Жога будет ближе к Холманских – они выполняют одну информационно-социальную функцию: демонстрируют взаимоотношения власти с одной из опорных для политического режима групп. В 2012 г. такой группой в противовес жителям крупных городов стали мужики из провинции. Назначение Холманских тогда стало внешним выражением заключения властью социального контракта с так называемым глубинным народом, на который власть стала опираться после протестов оппозиции 2011-12 гг. считает эксперт. При этом Холманских был представителем номенклатуры, а не глубинного народа, потому что в момент назначения полпредом был начальником цеха. Назначение Жоги – такой же социальный контракт, этот мотив был самым важным.

"То есть вы нам – минимум лояльности, а лучше поддержку, а мы вам – статусные плюшки в виде должностей. Из этой социальной группы Жога пока получил самую высокую должность, потому что формально полпред – замглавы Администрации президента. С Холманских Жогу роднит то, что он – тоже из не очень высоких этажей номенклатуры", – сказал Салин.

Артем Жога(2024)|Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Политолог напомнил, что свободы действий в плане инициатив у нового полпреда не будет. Он станет выполнять ту задачу, которую ему поставят.

"Жога проиллюстрировал отсутствие субъектности во время прошлых этапов своей карьеры, именно поэтому он стал полпредом. Обладающие субъектностью игроки в российской политической системе на публичных должностях не нужны", – сказал Салин.

Комментируя информацию о том, что назначение Жоги может быть обусловлено его напряженными отношениями с главой ДНР Денисом Пушилиным и с желанием "перебросить" героя ДНР с конфликтного участка, Павел Салин отметил, что если это и учитывалось, то такой аргумент был "не первым, не вторым и даже не третьим".

Теги: Артем Жога, Павел Салин, полпред, полпред президента в УрФО, полпред президента в Уральском федеральном округе


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.10.2024 11:24 Мск "Своих не бросаю!" Новый полпред Жога пообещал продолжить работу с депутатами и жителями ДНР
Ранее 03.10.2024 10:30 Мск "Жога будет типичным полпредом, то, что он – солдафон, миф"
Ранее 03.10.2024 09:50 Мск Новый уральский полпред высказался о кадровых решениях
Ранее 03.10.2024 09:05 Мск Якушев назвал сильные стороны нового уральского полпреда
Ранее 03.10.2024 08:58 Мск Митрополит пожелал новому уральскому полпреду найти единомышленников
Ранее 03.10.2024 08:50 Мск Главы регионов "тюменской матрешки" рассказали, что ждут от нового полпреда президента
Ранее 03.10.2024 07:53 Мск "Я оправдаю доверие": новый полпред УрФО Артем Жога записал свое первое видео в должности
Ранее 02.10.2024 22:04 Мск Путин назначил Артема Жогу своим полпредом в УрФО

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети