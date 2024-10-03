"Назначение Жоги – социальный контракт с глубинным народом, то есть новый Холманских"

Политолог Павел Салин полагает, что назначение уральским полпредом экс-спикера Народного совета ДНР Артема Жоги – новый социальный контракт власти с глубинным народом. В разговоре с Накануне.RU Салин отметил, что, скорее всего, никаких серьезных изменений не будет – как Якушев, так и Жога – технические фигуры, ведь эпоха полпредов, обладающих субъектностью, закончилась вместе с 2000-ыми.

"Последние лет 15 полпреды – сугубо технические фигуры. Есть исключения: Трутнев на Дальнем Востоке, некоторые полпреды на Северном Кавказе. Типичный российский полпред последних 15 лет – техническая фигура, бюрократ – технократ. Единственное отличие друг от друга – имидж, картинка, формируемая вокруг полпреда. У Якушева была одна картинка – гражданский бюрократ, Жога должен представлять собой другую картинку – интеграцию участников боевых действий на Украине в мирную жизнь без претензий к системе", – говорит Салин.

Полпредство не станет центром принятия даже второстепенных решений, считает политолог. Комментируя сравнение Жоги с двумя предшественниками на посту полпреда, Игорем Холманских (2012-18 гг.) и Владимиром Якушевым (2020-24 гг.), Павел Салин отметил, что здесь важен критерий сравнения. Если брать содержательный критерий, то есть влияние на ситуацию, Жога будет ближе и к Холманских, и к Якушеву, потому что последний был технократ. И у него, и у его аппарата не было субъектности, он был, скорее, наблюдателем.

"Поэтому Якушева и сделали секретарем генсовета "Единой России", выдавив оттуда субъектного Турчака и убрав его на дальнюю географическую периферию. Это сделано для того, чтобы убрать фактор субъектности из аппарата "ЕР". Турчак доставлял кураторам большую головную боль – он обладал полномочиями неформальными и амбициями превратить аппарат "ЕР" в центр принятия решений", - сказал Салин.

С содержательной точки зрения полпредство при Жоге будет таким же, как при Холманских и Якушеве. За редким исключением.

"Холманских был неопытным, и в какие-то моменты пытался быть субъектным – брать на себя больше, чем положено. Но его с помощью различных инструментов окоротили", – сказал Павел Салин.

С точки зрения формы, пиара, внешней оболочки Жога будет ближе к Холманских – они выполняют одну информационно-социальную функцию: демонстрируют взаимоотношения власти с одной из опорных для политического режима групп. В 2012 г. такой группой в противовес жителям крупных городов стали мужики из провинции. Назначение Холманских тогда стало внешним выражением заключения властью социального контракта с так называемым глубинным народом, на который власть стала опираться после протестов оппозиции 2011-12 гг. считает эксперт. При этом Холманских был представителем номенклатуры, а не глубинного народа, потому что в момент назначения полпредом был начальником цеха. Назначение Жоги – такой же социальный контракт, этот мотив был самым важным.

"То есть вы нам – минимум лояльности, а лучше поддержку, а мы вам – статусные плюшки в виде должностей. Из этой социальной группы Жога пока получил самую высокую должность, потому что формально полпред – замглавы Администрации президента. С Холманских Жогу роднит то, что он – тоже из не очень высоких этажей номенклатуры", – сказал Салин.

Политолог напомнил, что свободы действий в плане инициатив у нового полпреда не будет. Он станет выполнять ту задачу, которую ему поставят.

"Жога проиллюстрировал отсутствие субъектности во время прошлых этапов своей карьеры, именно поэтому он стал полпредом. Обладающие субъектностью игроки в российской политической системе на публичных должностях не нужны", – сказал Салин.

Комментируя информацию о том, что назначение Жоги может быть обусловлено его напряженными отношениями с главой ДНР Денисом Пушилиным и с желанием "перебросить" героя ДНР с конфликтного участка, Павел Салин отметил, что если это и учитывалось, то такой аргумент был "не первым, не вторым и даже не третьим".