03 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Песков: "черных списков" российских артистов не существует

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о "черных списках" артистов. Речь идет о тех, кому якобы запрещено выступать в России из-за их позиции о СВО, пишет Газета.ru

"О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит", — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что личное мнение певца или актера может вызывать неприятие организатора мероприятия, но Кремль тут ни при чем.

На днях СМИ сообщали, что рекламные и ивент-агентства якобы получили список артистов, которым нельзя выступать в России.

В списке 79 человек - музыканты, комики и блогеры. Среди них Валерий Леонтьев, Иван Ургант, Александр Гудков, Манижа, Гуф, а также группы "Браво", "Мумий Тролль", "Сплин" и другие. Отмечается, что список носит рекомендательный характер.

Теги: Песков, список, артист, певецы


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