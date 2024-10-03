03 Октября 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Пострадавший при вспышке газа шахтер из Прикамья продолжает лечение в условиях стационара

Шахтер, пострадавший летом при вспышке газа в шахте в Соликамске, продолжает лечение в условиях стационара, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным краевого минздрава, шахтер находится в состоянии средней степени тяжести. Его состояние улучшилось.

Напомним, ночью на 26 июня 2024 года в шахте расположенного в Соликамске предприятия, в ходе производства горных работ произошло воспламенение газа, в результате чего двое сотрудников предприятия получили травмы в виде термических ожогов. Пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение ГКБ им. С.Н. Гринберга. Специалисты оценили состояние пациентов как тяжелое, им проводилась интенсивная терапия.

Один из пострадавших умер.

Теги: шахта, соликамск, пострадавшие


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