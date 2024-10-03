03 Октября 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

На Южном Урале продолжают реальную поддержку промышленного НИОКР

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Челябинской области подвёл итоги очередного конкурсного отбора на гранты для предприятий, которые позволят возместить часть затрат по уже реализованным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР).

Напомним, по распоряжению губернатора Алексея Текслера общая сумма грантов из областного бюджета на данные цели составляет 100 млн рублей.

«Этот вид поддержки направлен в первую очередь на создание конкурентоспособной импортозамещающей промышленной продукции. Заявки на гранты подают самые активные предприятия Южного Урала, благодаря чему у них есть возможность вернуть в собственные бюджеты значительную часть средств, затраченных на исследовательские разработки», – отметил Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

В результате конкурсного отбора 2024 года эксперты одобрили заявки 19 предприятий из различных отраслей, которые смогут могут вернуть до 50% фактически понесенных на НИОКР затрат, но не более 20 млн рублей на каждого.

В частности, были одобрены проекты Челябинского механического завода (ЧМЗ), тракторного завода «ДСТ-УРАЛ» и производителя авто-компонентов из Миасса - ПО «Трек». В общей сумме компаниям выделено 23 млн рублей.

ЧМЗ сможет компенсировать около 11 млн рублей из тех затрат, что предприятие израсходовало на освоение технологии изготовления и организации серийного производства автокранов грузоподъемностью 50, 55 и 60 тонн с телескопическими стрелами длиной не менее 34 метров.

"КамАЗ"(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "КАМАЗ"

«Перед нашими инженерами стояла задача спроектировать конкурентоспособную технику, которая сможет заменить на отечественном рынке иностранные образцы. Использовав наработки для производства спецтехники из других отраслей, мы наладили собственный выпуск этих деталей. Такие эксперименты требуют серьезных вложений, поэтому финансовая поддержка региона для нас крайне важна. Она позволит не только компенсировать часть затрат по уже проведенным работам, но и ускорить создание новой техники», - поясняет генеральный директор АО «ЧМЗ» Пётр Вагин.

Челябинский завод «ДСТ-УРАЛ» в рамках заявки на грант представил малогабаритный телескопический погрузчик собственной разработки, рассчитанный на подъем грузов до 4,1 тонны. Грант позволит предприятию получить также 11 млн рублей.

«Инновации – залог успешного развития любого предприятия, тем более машиностроительного. А финансовая поддержка регионального ФРП, которую мы получаем уже не первый год, является весьма серьезным подспорьем, позволяя совершенствовать выпускаемую продукцию», - отмечает директор «ДСТ-Урал» Евгений Горелый.

Коллаж, рост промышленного производства(2024)|Фото: Накануне.RU

Миасское ПО «ТРЕК» представило на грант разработку по импортозамещению - шарнир шаровой опоры для автомобилей Рено «Логан» и Лада «Ларгус». «ТРЕК» в рамках гранта получит 1 млн рублей.

«Наш автопром остро нуждается в запчастях именно отечественного производства. Мы собираемся и дальше модернизировать производство и осваивать выпуск новой продукции. Помощь со стороны области серьезно облегчает эту задачу», - отмечает генеральный директор ЗАО «ПО «ТРЕК» Елена Падучина.

«Лично меня гордость берет, когда я слышу об очередных достижениях наших промышленников. Постоянная прокачка навыков очень важна для любого предприятия», — подчеркивал директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков, вручая награду еще одному промышленному предприятию Южного Урала - Группе предприятий «Гирд» (Миасс).

Напомним, инженеры и специалисты «Гирд» разработали инновационную модель трапа, которая используется в аэропорту «Внуково-2» для обслуживания «борта № 1», на котором совершает деловые перелеты президент РФ.

Теги: ниокр, гранты предприятиям, алексей текслер, фонд развития промышленности челябинской области, импортозамещение


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