Мигрантов, устроивших поножовщину в Екатеринбурге, отправили в колонию

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о поножовщине между мигрантами на улице Академика Бардина. Обоих обвиняемых отправили в колонию.

Напомним, в июне 2023 года в столице Урала произошла массовая драка с участием девяти человек. Причиной стал конфликт одного из иностранцев со знакомым. Во время драки двое были убиты ножами, еще трое получили ранения. Вскоре были задержаны двое подозреваемых – 28-летние граждане Таджикистана Гафор Гафорзода и Илес Бобиев.

6 мая нынешнего года в Свердловском областном суде началось рассмотрение дела по существу. Сегодня, 3 октября, был оглашен приговор. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Бобиев и Гафорзода признаны виновными. Бобиеву назначено 16 лет и 3 месяца лишения свободы, Гафорзоде – 15 лет лишения свободы. Обоим предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме этого, каждый осужденный выплатит потерпевшим по 2 млн рублей.

Как добавили в областном суде, приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 дней.

Ранее сообщалось, что обвиняемые мигранты признали свою вину частично. Бобиев и Гафорзода согласились, что была драка, в которой они наносили удары кулаками, но умысла на убийство у них не было.

Также известно, что один из обвиняемых является бывшим бойцом ММА. В полиции рассказывали, что изначально конфликт возник из-за документов на автомобиль.