Бюджетникам в России могут увеличить зарплаты на 13,2% в следующем году

Правительство предложило увеличить зарплаты бюджетникам социальной сферы в 2025 году на 13,2 %. Об этом сообщает газета Ведомости.

С таким предложением в Госдуму обратился Кабинет министров. Зарплаты повысятся у врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей вузов, ученых и соцработников.

Также повысят зарплаты судьям, работникам госучреждений, прокурорам, работникам Следственного комитета, госслужащим федерального уровня. Им поднимут оклады на 4,5 %.

Авторы документа говорят, что повышение зарплат делается для достижения целей майских указов президента. Согласно им, оплата труда бюджетников должна быть наравне со средней зарплатой по региону или превышать ее. В ближайшие 3 года Минфин намерен выделить на эти цели по более 114 миллиардов рублей в год.

С 1 октября 2024 года повысились зарплаты у двух миллионов россиян. На эти цели в этом году выделили почти 360 миллиардов рублей.