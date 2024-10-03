"Как полет в космос": производительность труда на стройке должна вырасти на 22% к 2035 году

К 2035 году производительность труда в строительной отрасли должна повыситься на 22%. Об этом сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Как рассказал он на сегодняшней встрече со СМИ в Екатеринбурге, это амбициозные планы.

"На мой взгляд, это как полет в космос. Потому что если сравнивать с другими отраслями самых успешных азиатских экономик, которые растут, прирост производительности в 2% - это очень хороший результат. До 2035 года у нас осталось 9 лет. Мы надеемся на самые лучшие результаты, но для этого надо быть чуть лучше, чем азиатские экономики, каждый год. И тогда, наверное, можно выйти на такие показатели", - отметил Глушков.

Напомним, также сегодня президент НОСТРОЙ назвал среднюю зарплату рабочего-строителя в УрФО.