Президент НОСТРОЙ назвал среднюю зарплату рабочего-строителя в УрФО

Средняя зарплата рабочего-строителя в УрФО превышает 100 тысяч рублей. Об этом заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Как рассказал он на сегодняшней встрече со СМИ в Екатеринбурге, любой работодатель заинтересован в стабильном коллективе.

"Заработная плата мотивации никогда не уступает, зарплата является элементом удержания работника на предприятии. Если мы хотим, чтобы коллективы были стабильные, чтобы был хороший результат, мы должны понимать, откуда возможность этих заработных плат будет формироваться", - отметил президент НОСТРОЙ.

По его данным, пока строительство занимает четвертое место среди отраслей по заработной плате.

"По Уральскому федеральному округу средняя зарплата рабочего на стройке составляет 105 тысяч рублей. Это очень хорошие цифры, хорошо, что у экономики стройки есть такая возможность. Как долго у нее будет возможность оставаться в топе заработных плат, переманивать специалистов из других отраслей - этот вопрос зависит от совместной работы и тех рисков, которые есть", - добавил Антон Глушков.