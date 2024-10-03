03 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

"Своих не бросаю!" Новый полпред Жога пообещал продолжить работу с депутатами и жителями ДНР

Новый полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога заявил, что продолжит работать над начатыми в ДНР проектами даже на новой должности. Об этом он написал в своих социальных сетях, обратившись к жителям Донецкой Народной Республики.

"Подчеркну: над всеми проектами, начатыми мною вместе с депутатами Народного Совета ДНР, над всеми обращениями жителей и вопросами, стоящими на моем личном контроле, я продолжу работу. Своих не бросаю!" - заявил Жога.

Он отметил, что еще год назад, приступив к исполнению полномочий председателя Народного Совета ДНР, поставил цель - оправдать надежды и чаяния людей Донбасса. Этим принципом он продолжит руководствоваться и заняв пост полпреда.

"Друзья, конечно, впереди множество работы, полной своей региональной специфики. Однако Донецкая Народная Республика и бесценный опыт, полученный здесь, навсегда останутся частью меня", - добавил Артем Жога.

О назначении Жоги уже высказались главы регионов "тюменской матрешки", митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, теперь уже бывший уральский полпред Владимир Якушев. Ранее и сам Жога высказался о кадровых решениях.

Теги: Жога, ДНР, полпред


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