Полярное сияние увидят жители северного полушария в ночь с 4 на 5 октября

Магнитные бури и полярное сияние по всему северному полушарию ожидаются в ближайшие дни из-за мощной вспышки на Солнце, которая произошла 2 октября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю", — сообщили в лаборатории.

Магнитная буря начнется сегодня вечером, 3 октября. Утром в пятницу она станет очень сильной, а уже в субботу вечером закончится.

"Ожидается, что уже сегодня поздним вечером, после 21 часа по московскому времени, на Земле начнётся слабая магнитная буря, класса G1. Далее интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать и утром пятницы, после 6 часов, магнитная буря станет сильной, класса G3. После чего, с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной, магнитная буря продлится до вечера, 21 часа, субботы", - написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус Telegram-канале.

Он напомнил, что магнитная буря может спровоцировать сбои в работе энергосистем, вызывать нарушения связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Также такие вспышки могут повлиять на самочувствие людей со слабым здоровьем.

"Например, у них могут происходить нарушения капиллярного кровотока. А если здоровье человека ослаблено, то он может чувствовать недомогание, оно может быть настолько сильным, что потребуется вызов скорой медицинской помощи. Однако полностью здоровый человек на магнитные бури не реагирует", — сказал специалист.