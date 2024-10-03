Президент НОСТРОЙ считает, что стоимость квадратного метра жилья падать не будет

В данный момент в России нет ни одного фактора, который мог бы привести к снижению стоимости квадратного метра жилья. Об этом заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Как рассказал он на сегодняшней встрече со СМИ, которая прошла в Екатеринбурге, "локомотив жилищного строительства на бешеной скорости врезался в бетонную стену".

"Спрос критически упал. И невзирая на то, что у застройщика нет проблем, он благополучно строится, не снижая темпов, тем не менее, темпы продаж упали, наполнение эскроу-счетов резко падает, экономика стройки пошла вверх. Самый частый вопрос, который я слышу от журналистов: когда начнет цена на квадратный метр падать. К сожалению для потребителя - никогда", - констатировал Глушков.

По его словам, есть ряд проектов, которые завершаются, и там могут быть скидки на конкретные квартиры - когда перед сдачей объекта в эксплуатацию нужно распродаться.

"В этой связи какие-то остатки возможно продавать. Но системно, если мы берем средние цены квадратного метра в РФ, ни одного фактора, которые бы могли привести к снижению цен, на сегодня не существует", - добавил Антон Глушков.