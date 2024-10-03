Власти Пыть-Яха ищут нового подрядчика, который займется городскими пассажирскими перевозками

Власти Пыть-Яха ищут нового подрядчика, который займется городскими пассажирскими перевозками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

30 сентября водители отработали утренние рейсы до 11.00, а после вернулись на базу и объявили о забастовке. Работники заявили, что приступят к работе только после выплаты зарплаты и премий за переработки. Основную зарплату работникам не выплачивали месяц, а надбавки за внеурочный труд — три месяца.

Глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов заявил, что власти города делают все, чтобы не допустить транспортного коллапса. Мэр подчеркнул, что администрация оплачивает работу "ЗапСибАвто" без задержек. Проблемы с перевозками вызваны "некачественным руководством" со стороны компании.

Сейчас "ЗапСибАвто" свою деятельность не осуществляет. Весь водительский состав написал заявление об увольнении. Сейчас в городе перевозкой занимается сторонний подрядчик - привлечены автобусы из Сургута. Ведутся переговоры с несколькими потенциальными подрядчиками.