В торговые центры Екатеринбурга возвращаются пункты вакцинации

В торговых центрах Екатеринбурга возобновляют работу мобильные пункты вакцинации. Начиная с 4 октября и до 16 ноября поставить прививку можно будет по пятницам и субботам, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам главного внештатного специалиста по медицинской профилактике областного минздрава Александра Харитонова, только за прошлую неделю на Среднем Урале было зарегистрировано почти 36 тыс. случаев ОРВИ, что выше аналогичных показателей прошлого года.

"Призываю всех активно вакцинироваться, чтобы к сезону высокой заболеваемости сформировался иммунитет. Помните, что в общественных местах мы рекомендуем использовать одноразовые медицинские маски, особенно если у вас имеются признаки респираторных вирусных инфекций", - отметил Харитонов.

Напомним, в Екатеринбурге продолжают закрывать учебные заведения из-за вспышек пневмонии. По данным депобразования уральской столицы, всего зафиксировано 252 случая заболевания пневмонией, среди школьников — 206, а среди детсадовцев — 46. На дистант закрыли 14 школ и четыре детских сада.