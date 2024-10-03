Сдали назад. Новый перечень ЕГЭ для поступления введут только в 2026 году

Новый перечень ЕГЭ для поступления в вузы, который обнародовало Минобрнауки, будет введен только в 2026 году. Об этом заявил министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков.

Он провел расширенное заседание Общественного совета при министерстве. И было принято решение разделить вступление изменений в силу на две части. Первая часть, включающая в себя направления подготовки, по которым состав вступительных испытаний изменится незначительно, вступит в силу уже в 2025 году, а основная часть - в 2026 году.

Ведомство услышало критику экспертов, что выпускники просто не успеют подготовиться по новым правилам, если они вступят в силу уже в 2025 году.

Еще раз было отмечено, что ведомство рассматривает возможность сделать зачет по русскому языку при поступлении на инженерно-технические специальности. Такое предложение не раз звучало от учителей физики в связи с тем, что уровень знания физики у выпускников очень слабый и при поступлении на технические специальности нужно ввести ЕГЭ по физике, но этому мешает обязательный ЕГЭ по русскому языку. Потому что в качестве второго обязательного ЕГЭ большинство выбирают информатику. А стране нужны инженеры, знающие физику.