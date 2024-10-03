03 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге стартовал финал конкурса профессионального мастерства "Строймастер"

В Екатеринбурге торжественно дан старт финалу конкурса профессионального мастерства "Строймастер". На нем определят лучших мастеров строительной отрасли. Финал проходит на площадке готовящейся к сдаче школы на 1 500 мест на улице Советской, которую возводит крупнейший на Урале строительный холдинг "Атомстройкомплекс" в рамках государственно-частного партнерства.

Как рассказал на открытии президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, участники конкурса уже всем и все доказали.

"Вы являетесь лучшими специалистами в своих городах и федеральных округах. Благодаря таким как вы, многие принимают решение связать свою жизнь со стройкой. Я очень надеюсь, что наш с вами совместный труд позволит стройке становиться лучше", - отметил Глушков и пожелал всем участникам удачи.

Конкурс "Строймастер" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Конкурс "Строймастер" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Как заявил первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, Екатеринбург и регион традиционно гордятся своими строителями.

"Мы всегда с уважением относимся к специалистам. Участвуя в этом конкурсе, вы являетесь примером для молодых людей, которые выбирают свой жизненный путь. Давайте, чтобы финал у нас получился фееричным, чтобы ваша работа нашла отклик у жюри, чтобы победителями в той или иной степени были все", - напутствовал участников Чернецкий.

Конкурс "Строймастер" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Конкурс "Строймастер" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Как добавила председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий, несмотря на то, что школа, где проходит финал, еще не сдана, она уже закрепилась под названием "школа-замок".

Школа на улице Советская в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

"Люди о ней говорят именно так, и мне кажется, вам должно быть очень интересно оказаться здесь. Думаю, вы уже смогли оценить нестандартные строительные и архитектурные решения данного здания. Мне очень понравился ваш настрой - добрый, позитивный, энергичный. Я желаю сегодня победы каждому. Предстоит определить лучшего среди первых", - отметила Гурарий.

Конкурс "Строймастер" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Конкурс "Строймастер" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Сегодня будут соревноваться участники в двух категориях - основная и студенческая лига. Они представят четыре номинации: Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций, Лучший каменщик, Лучший штукатур и Лучший сварщик.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров финального этапа конкурса состоится 4 октября 2024 года. Им будут вручены денежные призы, дипломы и ценные подарки.

Конкурс "Строймастер" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Конкурс "Строймастер" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Конкурс "Строймастер" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: конкурс, Строймастер, финал, Екатеринбург


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