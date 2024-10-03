В Тюменской области найдено тело пропавшего рыбака

В селе Армизонское в водоеме обнаружили тело 73-летнего рыбака, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Мужчину извлекли из воды 2 октября. 1 октября он ушел на рыбалку и не вернулся. Об исчезновении рыбака полицейским сообщила его супруга.

Следователем СК России проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.