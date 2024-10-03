03 Октября 2024
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Фото: kremlin.ru / пресс-служба Кремля

"Жога будет типичным полпредом, то, что он – солдафон, миф"

Политолог Александр Безделов полагает, что пока рано делать какие-то выводы о том, какими будут решения нового уральского полпреда Артема Жоги. Должно пройти какое-то время, чтобы сменщик Владимира Якушева познакомился с новой для себя работой.

В разговоре с Накануне.RU Безделов напомнил, что на посту уральского полпреда уже был человек без глобального государственного опыта – Игорь Холманских (был полпредом в 2012-18 гг.). Жога отличается от него тем, что у него есть опыт работы в Народном совете ДНР. С другой стороны, еще совсем недавно на этом посту "был один из самых эффективных и активных, если не самый активный в современной России", политик Владимир Якушев, погружавшийся в каждый вопрос жизни округа. Он участвовал в каждом важном событии УрФО.

"Безусловно, Жогу будут сравнивать, проводить параллели", - сказал Безделов.

Политолог напомнил, что Жога – участник специальной военной операции, и его назначение – продолжение тренда, когда такие люди становятся руководителями различного уровня. В связи с этим одной из главных тем работы Жоги на новом посту будет именно спецоперация – поддержка ветеранов, их семей и другая схожая работа.

"На мой взгляд, в ближайшее время не стоит ждать активностей Жоги. Он должен войти в курс дела. Пока изменений в работе полпредства не будет", - сказал политолог.

При этом точка зрения, что Жога – солдафон, является мифом, считает Безделов. Политолог напомнил, что новый уральский политик прошел обучение в администрации президента, имеет опыт работы в Народном совете ДНР. Вряд ли стоит ждать от нового полпреда "солдафонского" поведения, считает собеседник Накануне.RU.

"Решения, которые принимает полпред, - не самые публичные. Речь идет о контролирующей работе, взаимодействии с губернаторами и администрацией президента. Безусловно, такой вариант (солдафонство) отпадает, это будет типичная работа. У нас есть огромное количество вопросов, которые остаются за кадром, Жога будет типичным полпредом", - сказал Безделов.

Теги: Артем Жога, полпред президента в Уральском федеральнмо округе, полпред, УрФО


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