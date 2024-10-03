03 Октября 2024
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Двух украинских шпионов задержала ФСБ в Калининграде

Двух сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины задержала Федеральная служба безопасности РФ.

По данным силовиков, задержанные попытались незаконно попасть в Россию из Литвы. Они хотели выкрасть ребенка сотрудника ГУР Украины и вывезти его из РФ, сообщает телеграм-канал Известий.

Также задержанные собирали сведения о защищенности российско-литовской границы для нелегальной заброски агентов. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", фигурантов взяли под стражу.

Теги: шпион, ГУР, ФСБ, Украина, Калининград


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