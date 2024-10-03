Двух украинских шпионов задержала ФСБ в Калининграде
Двух сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины задержала Федеральная служба безопасности РФ.
По данным силовиков, задержанные попытались незаконно попасть в Россию из Литвы. Они хотели выкрасть ребенка сотрудника ГУР Украины и вывезти его из РФ, сообщает телеграм-канал Известий.
Также задержанные собирали сведения о защищенности российско-литовской границы для нелегальной заброски агентов. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", фигурантов взяли под стражу.