В Екатеринбурге назвали точные сроки подключения всего жилого фонда к отоплению

Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко назвал точную дату, когда все жилые дома будут подключены к отоплению. По его словам ждать осталось всего несколько дней.

Как передают его слова в горадминистрации, на утро 2 октября жилой фонд Екатеринбурга был подключен к теплу на 98,5%. Это значит, что жители порядка 8 тыс. домов уже в тепле, а более 100 домов только ожидают подключения.

"Все проблемные участки контролируются, ежедневно проходят встречи с представителями теплосетевых компаний, до конца недели расписаны графики устранения повреждений. К 7 октября жилой фонд будет полностью подключен к отоплению", - передают слова заммэра в горадминистрации.

Гейко отметил, что отсутствие тепла в доме в трети случаев - это решение ТСЖ и УК. В остальных же - проведение внутридомовых ремонтов и пусковые повреждения на отдельных точках тепловых сетей, связанные с нарушениями гидравлического режима. Он также напомнил про постановление главы Екатеринбурга, в котором сказано, что начисление за услугу будет происходить с фактической даты подачи тепла в дом.

Дату запуска отопления можно уточнить в ТСЖ или УК. При необходимости по номеру 005 в ЕДДС, а также в администрации района, Управлении жилищного и коммунального хозяйства, ГИС ЖКХ и Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.