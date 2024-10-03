В Тюмени будут судить коммерсанта за уклонение от налогов на 138 миллионов

В Тюмени завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 138 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, руководитель общества с ограниченной ответственностью создал формальный документооборот с организациями, создававшими видимость финансовой деятельности и представил в налоговую ложные сведения о финансовых затратах организации.

В результате коммерсант уклонился от налогов на сумму более 138 млн руб.

В ходе расследования уголовного дела в обеспечение ущерба, причиненного бюджету, органами следствия наложен арест на имущество организации и предпринимателя на сумму равную сумме неуплаченных налогов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.