03 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Похититель кенгурят пользовался своим маленьким ростом, чтобы проникать в помещения

Карлик-похититель кенгуру оказался вором-рецидивистом, пишет телеграм-канал SHOT.

31-летний Иван Некрасов пользовался своим маленьким ростом, чтобы без проблем попадать в помещения. Его рост – менее 150 сантиметров, за это его прозвали "карликом". На его счету несколько краж. Воровать он начал еще в подростковом возрасте: проникал в квартиры через щели в дверях и окна. Но больше телефона и тысячи рублей ему унести не удалось.

Парня задерживали в 2017 году, но он смог сбежать и какое-то время находился в федеральном розыске.

Затем мужчина увлекся животными и мечтал об особой породе макаки. Чтобы заполучить ее, мужчина решил создать бизнес на кенгурятах. Покупателей он нашел в интернете. И украл трех сумчатых в ярославском и калужском зоопарках. Один кенгуренок не выжил без материнского молока.

Когда карлика поймали, второго кенгуренка он уже продал, а третьего собирался обменять на макаку, о которой давно мечтал.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов говорил, что похитителя кенгуру из зоопарков будут судить по статье о хищении чужого имущества. Если хотя бы одно животное погибнет, то прибавится статья о жестоком обращении с животными. За это вору грозит до пяти лет тюрьмы.

Теги: кенгуру, вор, карлик, зоопарк


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