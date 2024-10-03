60% детской литературы направлено на искажение сознания детей - исследование

Союз писателей России провел исследование детской книги. Было исследовано 930 книг - о чем они, какие там иллюстрации и т.п. Результаты повергли в шок. Об этом рассказал эксперт в области детской литературы председатель Совета по детской книге Союза писателей России Николай Нилов.

Анализ показал, что в детской литературе выстроена целая система смыслов. Основная тема в детской книге - это предательство, прежде всего друг друга. Это подается как инструмент достижения своих целей.

"Предавайте друг друга и никак не объединяйтесь. Предательство - это возможность движения", - описал Нилов посыл многих детских книг.

Вторая тема: человек - это животное, человекоподобный зверь. Все книги наводнены человеколюдьми. Они одеваются как люди, ходят как люди, но это не люди. Третья - изменение социальных ролей.

"Мальчику не нужно быть смелым, не нужно защищать, не нужно быть героем, а нужно как-то устраиваться, прятаться, под что-то мимикрировать. Девочкам же не нужна семья, нужно быть самой", - отмечает Нилов.

Четвертая тема - внушение отклонения как новой нормы и отсутствие любых ориентиров. Пятая - это безразличие к будущему, о котором не стоит и думать. Так детей делают носителями этих новых установок.

Он показал характерную книгу "Солдатик" издательства "Поляндрия", в которой высмеивается образ защитника и в которой ребенка настойчиво приводят к мысли, что предательство и дезертирство - это хорошо. Она написана западными авторами, но издается в Москве.

Профессор МГИМО Елена Пономарева, комментируя результаты, пишет, что Запад занимается тем, что воспитывает в своих интересах наших детей через свои фонды и прочие структуры.

"Воздействие на сознание ведется по всем направлениям — мультфильмы, музыка, кино, мода и, конечно, книги. И наконец-то (лучше поздно, чем никогда) Союз писателей России принял решение изучить детские книги, стоящие на полках в книжных магазинах... Результат настолько шокирующий, что невольно будешь рад тому, что современные дети читают мало. Главные смыслы, формируемые изученными книгами, - предательство, индивидуализм и эгоизм. Таким людям не нужно общение, они не способны испытывать эмпатию к близким и окружающим, что уж говорить о Родине. Более того, в выбранных для анализа книгах человек приравнивается к животным, которые часто оказываются привлекательнее людей. Последствия таких чтений очевидны — квадроберы и иные психосоциальные мутанты", - пишет эксперт.

Об уровне иллюстраций в детских книгах, их содержании, нравственном подтексте игрушек говорят давно, но бесполезно.