60% детской литературы направлено на искажение сознания детей - исследование

03 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

60% детской литературы направлено на искажение сознания детей - исследование

Союз писателей России провел исследование детской книги. Было исследовано 930 книг - о чем они, какие там иллюстрации и т.п. Результаты повергли в шок. Об этом рассказал эксперт в области детской литературы председатель Совета по детской книге Союза писателей России Николай Нилов.
Читайте также:

Анализ показал, что в детской литературе выстроена целая система смыслов. Основная тема в детской книге - это предательство, прежде всего друг друга. Это подается как инструмент достижения своих целей.

"Предавайте друг друга и никак не объединяйтесь. Предательство - это возможность движения", - описал Нилов посыл многих детских книг.

Вторая тема: человек - это животное, человекоподобный зверь. Все книги наводнены человеколюдьми. Они одеваются как люди, ходят как люди, но это не люди. Третья - изменение социальных ролей.

"Мальчику не нужно быть смелым, не нужно защищать, не нужно быть героем, а нужно как-то устраиваться, прятаться, под что-то мимикрировать. Девочкам же не нужна семья, нужно быть самой", - отмечает Нилов.

Четвертая тема - внушение отклонения как новой нормы и отсутствие любых ориентиров. Пятая - это безразличие к будущему, о котором не стоит и думать. Так детей делают носителями этих новых установок.

Он показал характерную книгу "Солдатик" издательства "Поляндрия", в которой высмеивается образ защитника и в которой ребенка настойчиво приводят к мысли, что предательство и дезертирство - это хорошо. Она написана западными авторами, но издается в Москве.

Профессор МГИМО Елена Пономарева, комментируя результаты, пишет, что Запад занимается тем, что воспитывает в своих интересах наших детей через свои фонды и прочие структуры.

"Воздействие на сознание ведется по всем направлениям — мультфильмы, музыка, кино, мода и, конечно, книги. И наконец-то (лучше поздно, чем никогда) Союз писателей России принял решение изучить детские книги, стоящие на полках в книжных магазинах... Результат настолько шокирующий, что невольно будешь рад тому, что современные дети читают мало. Главные смыслы, формируемые изученными книгами, - предательство, индивидуализм и эгоизм. Таким людям не нужно общение, они не способны испытывать эмпатию к близким и окружающим, что уж говорить о Родине. Более того, в выбранных для анализа книгах человек приравнивается к животным, которые часто оказываются привлекательнее людей. Последствия таких чтений очевидны — квадроберы и иные психосоциальные мутанты", - пишет эксперт.

Об уровне иллюстраций в детских книгах, их содержании, нравственном подтексте игрушек говорят давно, но бесполезно.

Теги: книги, дети


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети