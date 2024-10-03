Новый уральский полпред высказался о кадровых решениях

Уральский полпред Артем Жога сообщил, что будет принимать кадровые решения после знакомства с действующей командой.

"Первостепенная задача стоит приехать и познакомиться с тем аппаратом, который сейчас работает, посмотреть, какие есть <…> сложности в работе. Соответственно, личных помощников я, конечно, с собой заберу, [они] знают мой график, мой стиль работы. Чтобы первое время было легче интегрироваться в новую обстановку. А там уже будем смотреть – познакомимся, посмотрим, как люди работают, и будем принимать решения", - приводит ТАСС слова Жоги, сказанные в эфире "России 24".

Работавший ранее полпредом Владимир Якушев, как известно, в июне был назначен на должность врио секретаря генсовета "ЕР" вместо Андрея Турчака, который был отправлен руководить республикой Алтай. И все это время Якушев совмещал оба поста, 24 сентября Владимир Путин освободил его от должности полпреда. При этом Якушев также был делегирован в Совфед и занял пост вице-спикера, который до отправки на Алтай тоже занимал Турчак.

В СМИ звучали версии о том, что на пост нового полпреда могут быть назначены или депутат Госдумы, бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, или депутат Госдумы, координатор "ЕР" по УрФО Иван Квитка. Но прогнозы по логике "до СВО" не сбылись. Уральским полпредом стал участник программы "Время героев". Путин в ходе личной встречи, которую отразили все центральные телеканалы, заявил, что Жога многое сделал для Донбасса и для России в целом, и должность полпреда президента в УрФО — большая и важная работа в регионе, где много предприятий ОПК, добавил глава государства.

О назначении Жоги уже высказались главы регионов "тюменской матрешки", митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, теперь уже бывший уральский полпред Владимир Якушев.