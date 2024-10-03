Новый уральский полпред высказался о кадровых решениях

03 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Новый уральский полпред высказался о кадровых решениях

Уральский полпред Артем Жога сообщил, что будет принимать кадровые решения после знакомства с действующей командой.

"Первостепенная задача стоит приехать и познакомиться с тем аппаратом, который сейчас работает, посмотреть, какие есть <…> сложности в работе. Соответственно, личных помощников я, конечно, с собой заберу, [они] знают мой график, мой стиль работы. Чтобы первое время было легче интегрироваться в новую обстановку. А там уже будем смотреть – познакомимся, посмотрим, как люди работают, и будем принимать решения", - приводит ТАСС слова Жоги, сказанные в эфире "России 24".

Работавший ранее полпредом Владимир Якушев, как известно, в июне был назначен на должность врио секретаря генсовета "ЕР" вместо Андрея Турчака, который был отправлен руководить республикой Алтай. И все это время Якушев совмещал оба поста, 24 сентября Владимир Путин освободил его от должности полпреда. При этом Якушев также был делегирован в Совфед и занял пост вице-спикера, который до отправки на Алтай тоже занимал Турчак.

В СМИ звучали версии о том, что на пост нового полпреда могут быть назначены или депутат Госдумы, бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, или депутат Госдумы, координатор "ЕР" по УрФО Иван Квитка. Но прогнозы по логике "до СВО" не сбылись. Уральским полпредом стал участник программы "Время героев". Путин в ходе личной встречи, которую отразили все центральные телеканалы, заявил, что Жога многое сделал для Донбасса и для России в целом, и должность полпреда президента в УрФО — большая и важная работа в регионе, где много предприятий ОПК, добавил глава государства.

О назначении Жоги уже высказались главы регионов "тюменской матрешки", митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, теперь уже бывший уральский полпред Владимир Якушев.

Теги: Артем Жога, полпред, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.10.2024 10:30 Мск "Жога будет типичным полпредом, то, что он – солдафон, миф"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.10.2024 09:05 Мск Якушев назвал сильные стороны нового уральского полпреда
Ранее 03.10.2024 08:58 Мск Митрополит пожелал новому уральскому полпреду найти единомышленников
Ранее 03.10.2024 08:50 Мск Главы регионов "тюменской матрешки" рассказали, что ждут от нового полпреда президента
Ранее 03.10.2024 07:53 Мск "Я оправдаю доверие": новый полпред УрФО Артем Жога записал свое первое видео в должности
Ранее 02.10.2024 22:04 Мск Путин назначил Артема Жогу своим полпредом в УрФО

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети