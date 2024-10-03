В Югре на чиновника одного из ключевых департаментов завели еще одно уголовное дело

Следователи возбудили новое уголовное дело в рамках расследования так называемого "автобусного дела" в отношении должностных лиц Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры по факту превышения должностных полномочий, а также уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации по факту мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, в действиях бывшего первого заместителя директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта округа также выявлены признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве в особо крупном размере). По данному факту возбуждено новое уголовное дело. Уголовные дела соединены в одном производстве.

Как ранее сообщалось, по ходатайству следователя в отношении всех обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями проводится комплекс следственных действий, в том числе направленных на установление всех лиц, причастных к совершению преступлений.

Напомним, по версии следствия, первый заместитель директора департамента и руководитель одного из управлений структуры в компании неизвестных совершили преступление в 2023 г. По госконтракту на закупку и поставку 165 автобусов они приобрели их у фирмы-поставщика по цене, завышенной на 30%. Комплектация поставляемой автомобильной техники не соответствовала условиям контракта. Разница в цене между одним недоукомплектованным автобусом и автобусом, соответствующим техническому заданию, составляла 6%. По предварительным данным, сумма ущерба бюджету округа превысила 800 млн руб.