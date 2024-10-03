Победителем конкурса "Идея на миллион!" от депутата Вихарева стал подросток из Екатеринбурга

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев подвел итоги организованного им конкурса "Идея на миллион!". Победителем стал 17-летний Егор Дранков из местной школы №67, придумавший медицинское приложение для iOS и Android.

Напомним, конкурс проходил в уральской столице с мая по сентябрь текущего года. Его официальными организаторами выступили сам депутат, а также его Волонтерский центр, члены которого, наряду с другими участниками жюри, выслушали защиту трех лучших проектов и определили победителя. Победителем и обладателем 1 млн рублей стал Егор, чье приложение будет напоминать гражданам о необходимости вакцинации. Его в пилотном режиме жюри смогли протестировать прямо во время защиты на финальном этапе конкурса.

"О конкурсе узнал в школе, не раздумывая, принял решение участвовать! Выигранный миллион хочу потратить на дальнейшее образование в сфере программирования", – поделился старшеклассник. После завершения всех процедур Егор также останется с Волонтерским центром Алексея Вихарева на связи и будет помогать выпускать приложение в свет.

Второе место и 100 тыс. рублей отдали Анне Глебовой и ее проекту "Книжные острова архипелага Екатеринбург". Согласно ему, в каждом районе могут появиться островки-контейнеры с поддержанными недорогими книгами, что позволило бы Екатеринбургу стать столицей чтения в России.

Третье место и 50 тыс. рублей отдали Диане Храмцовой, придумавшей приложение "Помощь придет". По задумке девушки, платформа поможет неравнодушным жителям области делать финансовые пожертвования на помощь реальным, проверенным юристами приютам для животных.

Все остальные 355 участников получили грамоты и фирменный мерч Волонтерского центра Алексея Вихарева.

"В нашем городе живет талантливая, яркая, целеустремленная молодежь. Нам, взрослым, нужно помочь им направить энергию в правильное русло. Именно с этой целью проводился конкурс "Идея на миллион". Мы с Волонтерским центром предложили молодым парням и девчонкам подумать о том, как можно улучшить родной город, как сделать жизнь горожан еще комфортнее. По итогу убедились, что юное поколение нашего города – кладезь идей и стартапов. Было очень сложно выбрать, но мы дали шанс проекту, который не будет пылиться на полке, а действительно может принести пользу. Его автор получит миллион рублей, а мы займемся воплощением его задумки в жизнь", – рассказал депутат, идейный вдохновитель проекта Алексей Вихарев.

На протяжении всей политической карьеры Алексей Вихарев занимается активной благотворительной деятельностью, помогает горожанам в решении социальных вопросов, поддерживает школы и медицинские учреждения, направляет гуманитарную помощь на СВО. В разгар пандемии он организовал уникальную акцию "Вакцинация во дворах", а затем – выездную диспансеризацию. С открытием Волонтерского центра работа была масштабирована. Больше года волонтеры депутата помогают приютам для животных и нуждающимся в помощи горожанам, проводят субботники и экомероприятия, участвуют в организации городских мероприятий. Благодаря конкурсу появилось еще больше идей, как помочь жителям и сделать город лучше. В планах – продолжить эту работу и провести новый конкурс с новыми условиями.