В России работодатели будут оплачивать сотрудникам проезд к месту работы

В России работодателей могут обязать оплачивать сотрудникам проезд к месту работы. Такой законопроект внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Изменения могу внести в статью 22 Трудового кодекса РФ.

Речь идет о тех работниках, у кого нет возможности добираться на общественном транспорте.

Как сообщает РИА Новости, проект рассмотрят сегодня. Депутаты поясняют условия, при которых работодатель должен оплачивать проезд. Это ночные смены, неразвитая сеть общественного транспорта в определенной местности, чрезвычайные обстоятельства и иные схожие обстоятельства. По мнению депутатов, в таких условиях ответственность должен нести работодатель.