03 Октября 2024
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Фото: пресс-служба партии &quot;Единая Россия&quot;

Якушев назвал сильные стороны нового уральского полпреда

Первый вице-спикер Совета Федерации и еще совсем недавно – уральский полпред Владимир Якушев прокомментировал назначение на пост наместника президента в УрФО Артем Жоги. Якушев полагает, что Жога пользуется заслуженным авторитетом среди бойцов и у миллионов жителей России, а также имеет богатый боевой опыт.

"Регионы Уральского федерального округа вносят значимый вклад в экономику России, играют важную роль в достижении национальных целей и задач, поставленных президентом. Здесь сформированы сильные управленческие команды, которые понимают потенциал Урала и знают, как его реализовать. А самое важное, налажен продуктивный диалог и сотрудничество по самым разным направлениям. Уверен, дальнейшая совместная работа полпредства УрФО и регионов будет активной под руководством Артёма Жоги", - цитирует Якушева пресс-служба "Единой России".

Ранее о назначении Жоги высказались главы регионов "тюменской матрешки", а также митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Теги: Владимир Якушев, Артем Жога, полпред, полномочный представитель президента в УрФО


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