В России могут ввести ответственность для родителей детей-квадроберов

В России могут ввести ответственность для родителей детей-квадроберов, пишет РИА Новости.

Обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка направил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он предлагает разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав

"Прошу вас оказать содействие в запрете движения "квадробинг" и разработке мер ответственности по данному вопросу", - написал Колунов детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.

"Всегда на какие-то праздники, утренники дети наряжались в костюмы животных, героев мультиков и так далее. Но то, что происходит сегодня, доходит до крайности. Дети ассоциируют себя с животными. Мы видим десятки видео, как детей в костюмах кошек и собак "выгуливают" на поводках, целое движение появилось и активно расходится по России. И это делают совсем юные, неокрепшие люди, наши дети!" — сказал депутат.

Ранее в интернете появилось видео, где жительница Омска "выгуливала" своего сына. Мальчик бегал на четвереньках на поводке, изображая собаку. Роликом уже заинтересовалась полиция.

Депутат утверждает, что в России с ее приоритетом на институт традиционной семьи существование такого движения неприемлемо.