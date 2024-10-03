03 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Уцелевшие бандеровцы рассказали о хаотическим бегстве из Угледара

Оставление Угледара украинскими боевиками было не организованным отходом, а хаотическим бегством. Об этом рассказали ВВС уцелевшие боевики 72-й отдельной механизированной бригады.

Приказ на отступление не поступал до самого последнего момента, когда положение было уже критическим, поэтому бандеровцы стали пытаться вырваться из города самостоятельно. Многие были убиты или ранены российскими дронами и артиллерией, многие считаются пропавшими без вести, то есть погибли или были взяты в плен. Украинское командование несколько раз пыталось направить эвакуационные экипажи для вывоза погибших и раненых, но безуспешно. После потери нескольких машин попытки прекратились.

Вырывались боевики по ночам, так как днем это было смертельно рискованным, шли по минным полям. Причем если поначалу эвакуационные машины еще могли заезжать под покровом темноты с выключенными фарами, то после того как российские войска дошли до центра, спастись стало возможно только пешком. Уцелевшие боевики винят командование в том, что оно до последнего тянуло с приказом об отступлении и дало его только тогда, когда оно уже приняло характер хаотического бегства.

В штабе 72-й бригады рассказали, что за два года ротаций и отдыха она превратились в небоеспособную единицу и "стерлась в ноль". Раз в три месяц им приходило пополнение из 25 новобранцев, но в основном это были люди за 50 лет, которых готовили кое-как.

Как сообщает обозреватель Юрий Подоляка, в Угледара взято в плен почти 1000 человек, многие ранены. А 72-я бригада ВСУ, которая была одной из лучших, перестала существовать как боевая сила, а ее новый состав уже не будет тем, чем был старый. Фактически были "обнулены" еще две бригады бандеровских войск, что является одним из важных итогов битвы за Угледар.

Военкор Владимир Разин передает, что бандеровцы еще остаются в подвалах и подземных бункерах, а полная зачистка потребует времени, но освобождение Угледара уже окончательное.

Британская Financial Times предрекает украинскому режиму "самые мрачные времена" с начала СВО. А бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) прогнозирует обрушение фронта через несколько месяцев. Главной причиной он считает отсутствие резервов мотивированной пехоты.

"Система подготовки была провалена, в войсках отсутствует базовая мотивация, но присутствует понимание того, что заявленная цель – выход на "границы 1991 года" – нереалистична", - сказал он.

Теги: угледар, всу


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