Митрополит пожелал новому уральскому полпреду найти единомышленников

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений пожелал новому уральскому полпреду Артему Жоге найти в УрФО многих единомышленников. Владыка напомнил, что президент назначил своим представителем на Урале человека, прошедшего самые горячие точки и линии боевых соприкосновений.

"Время сегодня непростое. Фронт оказывается то в Донецке, то в Курске, то в Севастополе, то в Белгороде, в Москве или Торопце. Урал, опорный край державы, был и остается мощным ресурсом сражений и побед в любой точке нашей Родины. Хочу пожелать Артему Жоге найти здесь многих единомышленников, соратников, соработников и просто друзей", - написал митрополит Евгений в своем telegram-канале.

О назначении Жоги стало известно вечером 2 октября. Политологи обращают внимание, что новое назначение снижает влияние так называемой "собянинской группы" в УрФО, поскольку до недавних пор выходцами из нее были пять губернаторов федерального округа и полпред.