Главы регионов "тюменской матрешки" рассказали, что ждут от нового полпреда президента

Главы регионов "тюменской матрешки" высказались о назначении Артема Жоги полномочным представителем президента в УрФО.

"Убежден, что личное доверие главы государства и политический опыт, полученный в непростых условиях СВО, помогут Артему Владимировичу с полной отдачей работать на благо жителей Уральского федерального округа и всей России. От имени жителей Тюменской области поздравляю Артема Владимировича с назначением на высокий и ответственный пост", - написал в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Руководитель Югры Руслан Кухарук полагает, что округ ждет большое число совместных проектов и решений, направленных на повышение качества жизни югорчан и в целом жителей всех уральских регионов.

"Будем трудиться вместе ради общего дела, ради общей Победы", - пишет Кухарук в своем telegram-канале.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале выразил мнение, что любовь к Родине, боевой опыт, умение оценивать ситуацию и принимать нужные решения позволят новому полномочному представителю президента успешно справляться с ответственными задачами.

"Команду Большого Урала поведет вперед настоящий патриот, человек дела и чести, воспитавший Героя России", - подчеркнул Артюхов.

Напомним, новый полпред является героем ДНР, ранее занимал пост председателя Народного совета республики, является отцом Владимира Жоги, который посмертно получил звание Героя РФ. Несмотря на то, что главный кандидат на пост полпред был давно известен, его назначение произошло только накануне.