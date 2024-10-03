В Югре произошло арбузное ДТП: "КамАЗ", перевозивший арбузы перевернулся на дороге

В Югре в 119 километрах Сургута на трассе Р-404 произошло "арбузное" ДТП. Перевернулся КамАЗ, перевозивший арбузы.

К счастью, пострадавших и погибших нет. Вот только товар оказался испорчен. Как сообщает паблик "Местоположение ДПС Сургут", аварию спровоцировал водитель УАЗа. Он пытался обогнать автомобиль, но не успел вернуться на свою полосу.

По данным Госавтоинспекции Югры, ДТП произошло 2 октября. В аварии пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.