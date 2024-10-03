Один пострадал, второй в коме. В Реже 18-летний водитель врезался в мост и слетел в реку

В городе Реж 18-летний водитель "Шевроле Нива" врезался в ограждение моста, после чего автомобиль опрокинулся в реку Быстрая. В результате ДТП 19-летний пассажир оказался в коме.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области, ДТП произошло утром 2 октября напротив дома 92 по ул. Калинина. По предварительным данным, водитель со стажем 4 месяца превысил скорость, не справился с управлением, наехал на барьерное ограждение, опрокинул его и "улетел" в реку.





Сам водитель получил травму груди, а вот его пассажир 2005 г.р. в состоянии комы был госпитализирован в Режевскую ЦРБ. Владелец авто рассказал, что в машине находился с двумя пассажирами, все были пристегнуты. При проезде участка кривой дороги автомобиль занесло, он применил меры торможения, но избежать ДТП не удалось. По результатам проведенного освидетельствования был трезв.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены необходимые процессуальные действия. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей на строгое соблюдение скоростного режима, с учетом дорожных и погодных условий. Водителям, имеющим малый опыт вождения, необходимо более аккуратно относиться к управлению транспортом и быть предельно осторожными и внимательными.