Любовь Успенская официально прокомментировала пропажу своей дочери

У Любови Успенской пропала дочь. Певица не может дозвониться до 34-летней Татьяны Плаксиной уже несколько дней. Она рассказала, что после поездки в Баку нашла дома вещи и телефон дочери.

По словам артистки, Татьяну могли похитить после поездок в Донецкую и Луганскую народную республики.

Любовь Успенская уже официально прокомментировала пропажу своей дочери порталу Super.

"Дорогие мои друзья, у меня горе! Я приехала только что из Баку, пропала моя дочь Таня! Я не могу ее найти. Ее телефоны остались дома, мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР, ЛНР. Я не знаю, это может быть один из вариантов. Или ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли. Я была на гастролях и не знаю, что произошло, хотя у меня в доме люди работают, и они не могут ничего сказать!", - сказала певица.

Успенская просит всех, кто что-либо знает о ее дочери, сообщить об этом.

Адвокат певицы Елена Сенина также заявила об украинском следе в исчезновении ее дочери. Она добавила, что у Плаксиной есть наркотическая зависимость, однако сейчас она "в завязке". Адвокат утверждает, что главная цель мошенников - не дочь певицы, а ее мать, "потому что она родилась в Киеве и открыто поддерживает политику России в отношении Украины".

Позже Сенина добавила, что по факту исчезновения Плаксиной подано заявление в Федеральную службу безопасности.