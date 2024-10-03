03 Октября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Полевском районе водитель "Форда" насмерть задавил велосипедиста

Сегодня утром на 1 км автодороги "Северский - Полевской" произошло смертельное ДТП, в котором погиб велосипедист. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области, причиной трагедии стал необдуманный маневр водителя "Форда".

По предварительными данным, водитель иномарки 1966 г.р. двигался в сторону ул. Вершинина и свернул налево. При этом он не убедился в безопасности маневра, в результате чего наехал на велосипедиста 1984 г.р., который двигался ему навстречу по краю проезжей части. Пострадавший был доставлен в больницу, где впоследствии скончался от полученных травм.

смертельное ДТП с велосипедистом на 1 км. автодороги "Северский-Полевской"(2024)|Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за 34-летний водительский стаж виновник ДТП привлекался к административной ответственности дважды. Сам он ничего про аварию пояснить не смог, так как находится в шоковом состоянии.

На месте происшествия полиция составила процессуальные документы, провела замеры, и установила личности участников аварии. По факту ДТП проводится расследование.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что поворот налево является одним из самых опасных и сложных маневров в дорожном движении. Для грамотного выполнения поворота необходимо уступить дорогу всем транспортным средствам, движущимся навстречу, дождаться полного отсутствия встречного транспорта, либо прекращения движения и только после этого совершать маневр.

Теги: ДТП, Полевской, Форд, велосипедист


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