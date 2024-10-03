03 Октября 2024
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Происшествия В России Хабаровский край
Фото:Накануне.RU

Уголовное дело возбудили из-за пожара в музыкальном театре Хабаровска

Следователями возбуждено уголовное дело в связи с возгоранием Хабаровского краевого музыкального театра. Об этом в своем телеграм-канале сообщает следственное управление СК РФ по региону

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ")", — сообщает пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

О пожаре в театре Хабаровска стало известно утром. Все сотрудники успели эвакуироваться. Сообщалось о возгорании обшивки и кровли здания на площади 1 тысяча кв. м. Позже площадь увеличилась до 4 тысяч "квадратов". В здании взорвались четыре баллона с газом. Обрушились крыша театра и наружная стена. Пожар тушили более 50 специалистов и 11 единиц техники.

В результате пожара одна женщина попала в больницу, двоим пострадавшим мужчинам медицинскую помощь оказали на месте.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за ремонта на крыше здания. Сейчас ведется проверка.

Вчера днём горел театр Музкомедии в Екатеринбурге из-за короткого замыкания на четвёртом этаже. Людей эвакуировали через крышу. Один человек погиб.

Теги: Хабаровск, театр, пожар


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Ранее 02.10.2024 12:36 Мск В центре Екатеринбурга горит Театр музкомедии

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