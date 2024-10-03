МИД Ливана: генсек "Хезболлы" незадолго до гибели согласился на перемирие с Израилем

Руководитель министерства иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб сообщил, что глава движения "Хезболла" Хасан Насралла незадолго до своей гибели согласился на прекращение огня с Израилем.

По его словам, ливанская сторона одобрила такое решение после консультаций с "Хезболлой", а также с председателем парламента Ливана Набихом Берри. По словам главы ведомства, руководство Ливана проинформировало об этом США и Францию, пишет "Ъ".

Ранее армия обороны Израиля привела заявление о ликвидации Насраллы.

"Армия обороны Израиля объявляет, что вчера, 27 сентября 2024 г., Хасан Насралла, лидер террористической организации "Хезболла" и один из ее основателей, был ликвидирован силами Армии обороны Израиля вместе с Али Карки, командующим Южным фронтом "Хезболлы", и другими командирами "Хезболлы"", - говорится в сообщении, ссылка на которое дана в telegram-канале Армии.

Там уточнили, что, в соответствии с точными разведывательными данными, полученными от Армии обороны Израиля и службы безопасности Израиля, истребители израильских ВВС нанесли целенаправленный удар по центральной штаб-квартире "Хезболлы", которая была расположена под жилым зданием в районе Дахия в Бейруте. Удар был нанесен в то время, когда высшее командование "Хезболлы" действовало из штаб-квартиры и осуществляло террористическую деятельность против граждан государства Израиль.

После этого ВВС Израиля начали наземную операцию "Северные стрелы".