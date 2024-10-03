"Я оправдаю доверие": Новый полпред УрФО Артем Жога записал свое первое видео в должности

Артем Жога записал свое первое видео в качестве полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе и поблагодарил главу государства Владимира Путина за оказанное доверие.

"Я оправдаю это доверие. Мы солдаты. Мы будем выполнять задачи, и наша линия фронта будет находиться там, где мы будем нужны нашей родине", - заявил Жога в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях.

Позже в своем telegram-канале полпред написал, что на новом рабочем месте будет опираться на опыт, который получил на военной службе, а также руководя Народным Советом Донецкой Народной Республики.

"Также рассчитываю на поддержку всей огромной команды и жителей Уральского федерального округа. Я уже имел возможность посетить Ханты-Мансийск в ходе поездки по регионам в качестве сопредседателя избирательного штаба Владимира Владимировича Путина. Так я познакомился с радушием уральцев", - пишет Жога.

Он убежден, что совместная работа с губернаторами и главами муниципалитетов Урала будет эффективной.

"В своей работе буду максимально использовать опыт и знания друзей и коллег – участников президентской программы "Время героев", а также всех ребят, кто лично участвовал в СВО, коллег-депутатов Донбасса. Впереди – новые Zадачи и новые VыZоVы. Служу России", - написал Жога.

Напомним, что новый полпред является героем ДНР, а ранее занимал пост председателя Народного совета республики. Бывшего полномочного представителя президента Владимира Якушева освободили от должности еще 24 сентября. Несмотря на то, что главный кандидат на новый пост был давно известен, его назначение произошло только накануне.