Компенсации за овербукинг могут сделать обязательными

В России общественники предложили ввести запрет на снятие с рейсов пассажиров с детьми и инвалидов при овербукинге, а пересадку на другой самолет сделать добровольной — за компенсацию.

Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в комитет Госдумы по транспорту. Там заявили, что готовы рассмотреть предложенные меры и обсудить корректировку действующего законодательства, чтобы отрегулировать овербукинг у авиакомпаний.

Представители перевозчиков ранее говорили, что пока находят взаимопонимание с пассажирами, но каждая авиакомпания вынуждена принимать свои правила для регулирования перебронирования.

Компенсация должна выбираться перевозчиками в рамках определенного коридора и в зависимости от стоимости билета. Тогда ее можно корректировать в зависимости от времени ожидания и от доставленных неудобств. Кроме того, ООП просит установить ответственность для авиакомпаний за немотивированное снятие с рейса, сообщают "Известия".

Ранее авиакомпания "Победа" была оштрафована за овербукинг. В декабре 2023 года перевозчик незаконно отказал двум пассажирам в полете из Новосибирска в Санкт – Петербург, хотя у них были на руках билеты. Причина – не было свободных мест в самолете.