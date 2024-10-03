Средняя зарплата в июле превысила 85 тысяч рублей

В России среднемесячная номинальная зарплата – сумма, которую получает работник – в июле текущего года составила 85 тыс. 17 руб. (до вычета налогов), ее размер за год увеличился на 18%.

В месячном выражении номинальная зарплата сократилась – на 4,6%: в июне ее размер составлял 89 тыс. 145 руб., что остается лучшим результатом. Реальная зарплата (после вычета инфляции) увеличилась в годовом выражении на 8,1%.

Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована у сотрудников сферы "финансовая и страховая деятельность" – 198 тыс. 843 руб., а ее годовой прирост стал одним из самых стремительных с динамикой 26,1% год к году. Сектор "добыча нефти и природного газа" также остается в числе лидеров по зарплатам – 195 тыс. 371 руб., но годовое сравнение указывает на снижение (-1,4%). Также пятерку вошли зарплаты тех, кто работает в сфере воздушного и космического транспорта (190 тыс. 790 руб.), представителей России в зарубежных организациях – например, ООН, МВФ, СНГ (176 тыс. 73 руб.), – и производителей табачных изделий (153 тыс. 237 руб.).

Среди самых низкооплачиваемых видов деятельности относится образование (41 тыс. 459 руб.), гостиничный бизнес с общепитом (52 тыс. 121 руб.) и целый ряд производств: одежды (40 тыс. 424 руб.), кожи и изделий из нее (52 тыс. 182 руб.), мебели (52 тыс. 764 руб.) и текстиля (54 тыс. 47 руб.). Среди регионов самым "высокооплачиваемым" в июле осталась Чукотка (179 тыс. 934 руб.) Ямало-Ненецкий автономный округ (163 тыс. 737 руб.) и Москва (153 тыс. 322 руб.).

Самые низкие среднемесячные зарплаты сосредоточились на Северном Кавказе: в Ингушетии (39 тыс. 512 руб.), Чечне (40 тыс. 751 руб.) и Дагестане (43 тыс. 58 руб.), сообщают "Ведомости".

Ранее Рособрнадзор заявил, что готов подключиться к решению вопроса о нищенских окладах учителей, которые почти везде ниже МРОТ. Так ведомство прокомментировало намерение профсоюза "Учитель" обратиться к нему после решения Конституционного суда РФ, который постановил, что оплата за выполнение дополнительных работ не может включаться в сумму зарплаты, не превышающей МРОТ. Это значит, что не ниже МРОТ должен быть именно оклад - оплата за основную работу.