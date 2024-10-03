Задержан предполагаемый похититель кенгурят из зоопарков

В Ярославской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже трех детенышей кенгуру из двух зоопарков.

Один кенгуренок погиб. Злоумышленник задержан во Владимирской области, сообщает РИА "Новости".

Кенгуренка по имени Крош украли из ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября. Его пропажу заметили утром в пятницу. Сотрудники зоопарка сразу обратились в полицию. Они говорят, что сам кенгуренок выбраться из вольера не мог: место обнесено стальной сеткой выше трех метров.

Через трое суток двое таких же шестимесячных животных пропали из калужского парка птиц "Воробьи". По рассказам сотрудников парка, в вольере они обнаружили палки и сачок, а на ограждении - следы крови. Также на месте преступления нашли кусачки.