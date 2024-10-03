В США выразили надежду на скорое начало урегулирования украинского кризиса

Американские власти надеются на скорое начало дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины.

Как заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, в Вашингтоне осознают, что момент переговоров рано или поздно настанет, и надеются, что это произойдет в ближайшем будущем.

Дипломат указал, что, несмотря на желание скорого начала урегулирования, конфликт влияет не только на Европу, но и на Индо-Тихоокеанский регион, потому США будут удовлетворены только при оптимальном для них исходе. Кэмпбелл отметил, что США не могут позволить себе принять тот исход, при котором "Россия или Китай придут к выводу, что такой опыт [военный конфликт] может быть повторен где-либо еще", сообщает ТАСС.

Financial Times сообщила, что США могут обсуждать с Украиной сделку с Москвой. По данным издания, назначенный в сентябре текущего года глава МИД Украины Андрей Сибига во время своего недавнего визита в США занял во время переговоров с представителями Запада более "прагматичную позицию" относительно завершения конфликта, деэскалации которого хотят большинство игроков на Западе.