В России ускорилась недельная инфляция

С 24 по 30 сентября потребительская инфляция в России ускорилась до 0,19%.

По данным Росстата, с начала сентября цены увеличились на 0,43%, с начала года – на 5,72%.

За неделю подорожали сливочное масло (+1%), сметана (+ 0,8%), пастеризованное (+0,7%) и стерилизованное (+0,6%) молоко, пшено (+ 0,5%), полукопченые и варено-копченые колбасы (+ 0,4%), говядина, свинина, творог и хлеб (+ 0,3%).

Снизились цены на белокочанную капусту (на 3,7%), морковь (на 2,4%), картофель (на 2,1%), столовую свеклу (на 2%), репчатый лук (на 1,7%), яблоки (на 1,1%) и помидоры (на 0,1%).

Цены на бензин выросли на 0,1%, сообщают "Ведомости".

Напомним, инфляционные ожидания граждан России в сентябре снизились до 12,5%. Это произошло после четырех месяцев роста,