В Госдуму внесен законопроект о "студенческой семье"

В Госдуму внесен проект закона, закрепляющий понятие "студенческой семьи".

Как сообщила в Telegram вице-спикер Анна Кузнецова, студенческими будут считаться семьи с одним ребенком или несколькими детьми, созданные россиянами в возрасте до 35 лет, обучающимися в вузах или заведениях СПО. Кроме того, предлагается признавать студенческой семьей и единственного родителя-студента. По словам депутата, сегодня в российских вузах обучается около 22 тыс. подобных семей. Около 3 тыс. семей воспитывают детей до трех лет, более 2 тыс. – от трех до семи лет.

Кузнецова указала, что инициативу поддерживает кабмин РФ. Как следует из пояснительной записки к документу, студенческие семьи отличаются от остальных особыми потребностями и уязвимым положением в обществе. Такие семьи зависимы от стартовых возможностей родителей, степени поддержки молодой семьи, отношения к студенческим семьям в образовательных организациях, обществе, государстве.

В случае закрепления понятия "студенческая семья" у всех заинтересованных сторон появится возможность беспрепятственно вводить свои меры поддержки для этой категории молодежи, считают депутаты, сообщает ТАСС.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что рождение ребенка в студенческие годы – первый шаг к созданию большой, многодетной семьи.